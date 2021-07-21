В России спрос на киберстрахование резко подскочил в первом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, рассказали «Известиям» крупнейшие игроки рынка. Так, в «АльфаСтраховании» число таких договоров увеличилось на 50—60%, а в «СберБанк страховании» только малый и микробизнес нарастил покупки полисов в 3,5 раза.

О росте спроса на полисы от киберрисков рассказали в компаниях «СберБанк страхование», «АльфаСтрахование», «Ингосстрах» и ВСК. В первой резкое повышение интереса отметили со стороны предприятий малого и микробизнеса: за январь — июнь 2021 года они заключили 1,1 тыс. договоров, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года и в два раза выше показателя по итогам всего прошлого года. По мнению директора по рискам СК «СберБанк страхование» Владимира Новикова, основная причина такого роста — тренд на цифровизацию на фоне пандемии, когда организациям пришлось массово и оперативно внедрять различные интернет-сервисы.

Кроме того, Новиков отметил, что расширение использования IT-технологий повысило опасность кибератак. И наименее защищенным от подобных нападений оказался именно малый и микробизнес: зачастую злоумышленникам для реализации преступного умысла в этом сегменте достаточно запустить вредоносную программу-вымогатель, которая распространяется через фишинговые письма и СМС. Поэтому в дальнейшем популярность страхования цифровых рисков у малых предприятий будет продолжать расти, спрогнозировал эксперт.

В «АльфаСтраховании» увеличение спроса на полисы от киберрисков составило 50—60%, причем особый интерес к ним проявили банки, нарастив число купленных страховок на 30—40% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Причиной стал рост убытков от IT-атак, а также расходов на восстановление деятельности после таких инцидентов. Кроме того, внимание клиентов привлекли резонансные случаи подобных нападений, рассказала руководитель направления управления страхования финансовых рисков организации Екатерина Крючкова.

Размер рынка киберстрахования в России в разы меньше, чем в ЕС или США, и составляет примерно 500 млн рублей. Однако в следующие пять лет он может вырасти до 10 млрд рублей, рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. При этом размер страховых премий на данный момент достиг примерно 200—400 млн рублей, оценил гендиректор «БКС Страхование жизни» Андрей Дроздов.