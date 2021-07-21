В России спрос на киберстрахование резко подскочил в первом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, рассказали «Известиям» крупнейшие игроки рынка. Так, в «АльфаСтраховании» число таких договоров увеличилось на 50—60%, а в «СберБанк страховании» только малый и микробизнес нарастил покупки полисов в 3,5 раза.
О росте спроса на полисы от киберрисков рассказали в компаниях «СберБанк страхование», «АльфаСтрахование», «Ингосстрах» и ВСК. В первой резкое повышение интереса отметили со стороны предприятий малого и микробизнеса: за январь — июнь 2021 года они заключили 1,1 тыс. договоров, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года и в два раза выше показателя по итогам всего прошлого года. По мнению директора по рискам СК «СберБанк страхование» Владимира Новикова, основная причина такого роста — тренд на цифровизацию на фоне пандемии, когда организациям пришлось массово и оперативно внедрять различные интернет-сервисы.
Кроме того, Новиков отметил, что расширение использования IT-технологий повысило опасность кибератак. И наименее защищенным от подобных нападений оказался именно малый и микробизнес: зачастую злоумышленникам для реализации преступного умысла в этом сегменте достаточно запустить вредоносную программу-вымогатель, которая распространяется через фишинговые письма и СМС. Поэтому в дальнейшем популярность страхования цифровых рисков у малых предприятий будет продолжать расти, спрогнозировал эксперт.
В «АльфаСтраховании» увеличение спроса на полисы от киберрисков составило 50—60%, причем особый интерес к ним проявили банки, нарастив число купленных страховок на 30—40% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Причиной стал рост убытков от IT-атак, а также расходов на восстановление деятельности после таких инцидентов. Кроме того, внимание клиентов привлекли резонансные случаи подобных нападений, рассказала руководитель направления управления страхования финансовых рисков организации Екатерина Крючкова.
Размер рынка киберстрахования в России в разы меньше, чем в ЕС или США, и составляет примерно 500 млн рублей. Однако в следующие пять лет он может вырасти до 10 млрд рублей, рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. При этом размер страховых премий на данный момент достиг примерно 200—400 млн рублей, оценил гендиректор «БКС Страхование жизни» Андрей Дроздов.
Сотрудник компании, работающий удаленно, представляет опасность для корпоративных IT-ресурсов и IT-активов компании, потому что находится за пределами периметра корпоративной сети и может оказаться вне контроля со стороны корпоративных средств и политик безопасности, сам его компьютер может быть заражен.