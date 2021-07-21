«АйДи Коллект», входящая в группу IDF, объявила о планах выпуска трехлетних облигаций на 400 млн рублей, пишет «Коммерсант» . Полученные средства планируется направить на развитие бизнеса, покупку портфелей, а также внедрение новых технологичных решений для улучшения качества бизнеса, пояснил гендиректор компании Александр Васильев.

Как отметили участники рынка, коллекторам интересны облигации, так как они позволяют привлечь средства без ковенант и на длительный срок. Из-за нишевого характера отрасли не у всех банков есть утвержденные подходы к анализу таких заемщиков, что может затягивать процедуру получения кредита, пояснил директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Филипп Мурадян. По его словам, займы физических лиц — наиболее затратный для любой компании канал. Выпуск облигаций интересен эмитентам, которые имеют трудности с привлечением банковского финансирования, считает директор по корпоративным финансам и инвестициям ПКБ Олег Марихин. Коллекторам банки нередко предлагают «неподъемные или невыгодные условия привлечения средств».

Себестоимость выпуска облигаций высока, поэтому позволить себе это могут лишь средние или крупные игроки, готовые раскрывать значительный объем информации о себе, подчеркнул президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев.

По мнению Марихина, экономически целесообразно проводить размещение не менее чем на 200—300 млн рублей, соответственно, у компании должны быть такие уровни выручки и долга, которые позволят обслуживать этот выпуск. Коммерческие облигации можно выпускать кому угодно, они никак не регулируются, но ставка по ним выше, чем даже при привлечении банковского финансирования, пояснил эксперт. В случае с коллекторским бизнесом вопрос в том, какие регуляторные риски здесь возможны в связи с нарастающим популизмом в вопросах обеспечения прав кредиторов.