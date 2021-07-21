Клиентам СКБ-Банка стала доступна возможность смены номера телефона в мобильном банке после подтверждения личности через портал госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Это необходимо, если пользователь сменил номер телефона, а к старому номеру нет доступа и нет возможности авторизоваться в мобильном приложении или обратиться в офис. В таком случае клиент может сменить номер, подтвердив свои данные через авторизацию на «Госуслугах», — поясняют в финучреждении.

Чтобы изменить старый номер на новый, необходимо на странице авторизации нажать на кнопку «восстановление доступа», далее — «изменить номер телефона». Потом на экране смартфона ввести новый номер, логин, пароль, номер карты или договора и нажать на кнопку «подтвердить через Госуслуги». Если все данные введены верно, то клиент попадет на страницу портала, где необходимо ввести запрашиваемую информацию сайта. Таким образом, текущий номер телефона в мобильном банке заменится на номер телефона, указанный в личном кабинете «Госуслуг».

«Практика СКБ-Банка интеграции с порталом госуслуг хороша тем, что у клиента появляется дополнительный инструмент для регистрации или авторизации в мобильном банке и управления персональными данными. Данные передаются с согласия клиента, в дальнейшем этими согласиями можно управлять в личном кабинете портала госуслуг. Это удобно, не нужно тратить дополнительное время на заполнение одной информации дважды: все загружается автоматически», — поделился руководитель проектного офиса СКБ-Банка Евгений Букреев.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

