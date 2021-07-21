Московская биржа разрабатывает поставочные фьючерсы на депозитарные расписки китайских компаний, торгующихся в США (Alibaba и Baidu), пишет «Коммерсант » со ссылкой на заявление управляющего директора по продажам и развитию бизнеса биржи Игоря Марича. Торги планируется начать в августе-сентябре, они станут первыми поставочными фьючерсами на иностранные бумаги в России.

Отмечается, что инструменты будут ориентированы на розничных инвесторов, которые, по словам Марича, составляют основную часть срочного рынка наряду с нерезидентами. Кроме того, биржа оценивает спрос и возможности запуска фьючерса на гонконгский индекс Hang Seng. Этот контракт также будет ориентирован на частных клиентов, в частности тех, кто живет на Дальнем Востоке.

Семь лет назад биржа уже запускала торги расчетными срочными контрактами на акции немецких компаний, однако проект не имел успеха. Московская биржа запустила рынок акций иностранных эмитентов около года назад, и сейчас ее главным конкурентом по запуску срочного рынка на них выступает Санкт-Петербургская биржа (СПБ), на которой торги акциями американских и европейских компаний проходят с 2014 года. Как рассказал представитель СПБ, там идет работа по созданию рынка опционов на акции и депозитарные расписки иностранных компаний, который планируется запустить до конца 2021 года.

Участники рынка позитивно оценивают планы бирж, хотя и отмечают повышенные риски таких инструментов. Главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир Потапов называет особенностью инструментов на депозитарные расписки китайских компаний более продолжительный период активной торговли, что повышает их привлекательность для внутридневных спекулятивных операций. Как отмечает гендиректор «Открытие Брокер» Юрий Маслов, акции Alibaba характеризуются высокой волатильностью, поэтому производные инструменты будут пользоваться широким спросом.

Однако помимо обычных рыночных рисков, существующих при торговле финансовыми инструментами с плечом, есть и дополнительные. По словам руководителя департамента инвестиционной аналитики «Тинькофф Инвестиций» Кирилла Комарова, это ухудшение отношений между США и Китаем и угроза делистинга с американских бирж. Кроме того, по его словам, слишком жесткое регулирование может замедлить развитие китайских компаний, а также есть риск замедления роста экономика Китая на фоне высоких цен на сырье.