Живаго Банк повысил ставку по вкладу в рублях «VIP». Эффективная ставка по вкладу для физических лиц составит 7,15% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации. Там уточнили, что прежняя ставка по депозиту была 6,11%.

«Процентная ставка достигается путем капитализации процентов к основной сумме вклада на обновлённых условиях размещения во вклад VIP», — уточняют в банке.

Минимальная сумма депозита — 3 млн рублей. Срок — 1 116 дней. Проценты начисляются по ставке 6,5% годовых. Выплата процентов по окончании каждого 31-дневного периода по выбор: на счет банковской карты, открытый вкладчиком в Живаго Банке, или присоединяется к сумме вклада.

Пополнение возможно без ограничений, кроме последнего 93-дневного периода до даты окончания срока вклада.

В случае досрочного расторжения договора проценты пересчитываются по ставке вклада до востребования (проценты начисляются исходя из ставки 0,01% годовых).

Вклады Сбережения Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Екатерина САВЕЛЬЕВА