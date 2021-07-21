Живаго Банк повысил ставку по вкладу в рублях «VIP». Эффективная ставка по вкладу для физических лиц составит 7,15% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации. Там уточнили, что прежняя ставка по депозиту была 6,11%.
«Процентная ставка достигается путем капитализации процентов к основной сумме вклада на обновлённых условиях размещения во вклад VIP», — уточняют в банке.
Минимальная сумма депозита — 3 млн рублей. Срок — 1 116 дней. Проценты начисляются по ставке 6,5% годовых. Выплата процентов по окончании каждого 31-дневного периода по выбор: на счет банковской карты, открытый вкладчиком в Живаго Банке, или присоединяется к сумме вклада.
Пополнение возможно без ограничений, кроме последнего 93-дневного периода до даты окончания срока вклада.
В случае досрочного расторжения договора проценты пересчитываются по ставке вклада до востребования (проценты начисляются исходя из ставки 0,01% годовых).