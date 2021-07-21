Центробанк рекомендовал предупреждать вкладчиков о приближающемся окончании срока вклада, а также объяснять им, как они могут дальше распорядиться своими сбережениями. Об этом говорится в информационном письме регулятора за подписью первого заместителя председателя Банка России Сергея Швецова.

При автоматической пролонгации вклада ставка может снижаться вплоть до 0,001% годовых, а иногда средства просто переводятся на текущий счет, на который проценты не начисляются. Банк России получает обращения вкладчиков, особенно пожилого возраста, о том, что их не всегда информируют о завершении срока вклада и условиях его пролонгации.

«По результатам рассмотрения обращений граждан по вопросам, связанным с истечением срока действия договора банковского вклада, Банк России в целях распространения лучших практик взаимодействия с потребителями рекомендует кредитным организациям извещать вкладчиков способом, предусмотренным договором банковского вклада, об истечении срока вклада не ранее чем за 14 календарных дней и не позднее чем за три календарных дня до даты истечения срока вклада», — отмечает регулятор.



Банкам, по мнению регулятора, следует сообщать клиентам о возможностях продлить вклад на прежних или новых условиях либо вернуть деньги с процентами, а также предупреждать о том, на каких условиях средства останутся в банке, если вкладчики не предпримут каких-либо действий. Это поможет гражданам с максимальной выгодой размещать свои накопления, отмечают в ЦБ.

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Екатерина САВЕЛЬЕВА

