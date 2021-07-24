Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) повысил ставки по депозитам для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Как сообщает пресс-служба кредитной организации, изменения коснулись самых популярных предложений: «Гибкий онлайн», «iДепозит» и «Капитальный». Ставки по ним выросли от 0,1 до 0,5 процентного пункта в зависимости от срока размещения.

Так, максимальная доходность по депозиту «Гибкий онлайн» составляет 4,6% годовых. Разместить свободные средства на нем можно на срок от 61 до 121 дня, а минимальный порог открытия — 100 тыс. рублей. Пополнять депозит, совершать расходные операции и изымать средства в полном объеме можно в любое время.

На «iДепозите» теперь можно заработать до 5,5%. Средства размещаются на период от трех до 180 дней, минимальная сумма открытия — 100 тыс. рублей. «iДепозит», так же как и «Гибкий онлайн», можно открыть в интернет-банке.

Депозит «Капитальный» позволит дополнительно заработать до 5% годовых. Минимальная сумма для открытия — 1 млн рублей, разместить деньги можно на срок от 31 до 180 дней. Его преимущество в том, что депозит можно пополнять, изымать деньги частично или полностью с сохранением процентной ставки в соответствии с условиями договора.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

