Тинькофф Банк начал тестировать ипотечное кредитование на сотрудниках, и, скорее всего, оно станет доступно для клиентов уже осенью. Об этом говорится в обзоре SberCIB Investment Research по итогам встречи с главой TCS Group Оливером Хьюзом и председателем правления Тинькофф Банка Станиславом Близнюком.

«Ипотечное кредитование в тестовом режиме предлагается сотрудникам группы, и, скорее всего, оно станет доступно для клиентов осенью этого года. Мы полагаем, что TCS Group может предложить конкурентный продукт в данной области, осуществив до этого секьюритизацию кредитов под залог жилой недвижимости», — говорится в обзоре.

О том, что «Тинькофф» планирует запустить ипотеку, в конце прошлого года сказал Оливер Хьюз.

Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Аналитики SberCIB отмечают, что руководство TCS Group по-прежнему видит большой потенциал роста во многих областях. Среди них, в частности, Tinkoff Private, страхование, малый и средний бизнес, кредитование. В числе перспективных также называется сервис оплаты онлайн-покупок по частям (BNPL, Buy Now Pay Later). Это новый продукт на российском рынке, который пользуется популярностью в других странах, отмечается в обзоре SberCIB. Сервис был запущен недавно, и пока аналитики считают преждевременным говорить о его результатах.

Екатерина САВЕЛЬЕВА