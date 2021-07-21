Банк «Открытие» выкупил у QIWI 40% обыкновенных акций и 45% привилегированных акций АО «Точка» за 4,95 млрд рублей. В результате банк «Открытие» увеличил долю в «Точке» с 50% плюс одной акции до 90% плюс одной акции. Соглашение подписано 21 июля 2021 года, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Расчет цены сделки произведен на базе оценки независимой аудиторской компании из «большой четверки». Основные условия сделки одобрены советами директоров компаний. Отмечается, что окончательная цена сделки может быть скорректирована на основании аудированных результатов «Точки» за 2021 финансовый год.

«Банк «Открытие», QIWI и «Точка» продолжат взаимовыгодное сотрудничество, развивая совместные проекты B2B2C, предоставляя комплекс услуг таксопаркам, компаниям, оказывающим услуги доставки и логистическим фирмам, самозанятым и многим другим. Клиенты продолжат получать услуги от каждой стороны независимо от изменений в структуре собственности «Точки», — говорится в релизе.

Президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов поблагодарил команды «Точки», QIWI и «Открытия» за результаты, которые компания продемонстрировала рынку. Задорнов подчеркнул, что «Открытие», как стратегический акционер, инвестировал и продолжит инвестировать в развитие «Точки».

«Увеличение доли банка «Открытие» в «Точке» — часть нашей стратегии развития цифровой платформы для малого бизнеса. Это позволит столь же оперативно тестировать и выводить на рынок новые финтехсервисы, технологические разработки и комплексные предложения для малого бизнеса. «Точка» имеет ценный опыт и эффективную бизнес-модель, лояльных клиентов и уникальную корпоративную культуру, которые важно развивать и масштабировать для удобства малых предприятий и предпринимателей», — сказал банкир.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

