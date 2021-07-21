По всему миру 9% предотвращаемых инцидентов в кибербезопасности организаций классифицируются как критические и могут вызвать сбои либо предоставить доступ мошенникам к корпоративным активам. Об этом говорится в исследовании «Лаборатории Касперского». Такие случаи чаще всего затрагивали государственные органы (41%), IT-компании (15%) и финансовые учреждения (13%).

Почти треть (30%) всех выявленных критических инцидентов — сложные целевые атаки. Около четверти (23%) — мощные атаки вредоносного ПО, в том числе программ-вымогателей, в 9% случаев злоумышленники получали доступ к корпоративной IT-инфраструктуре с помощью социальной инженерии.

Большинству инцидентов (72%) был присвоен средний уровень критичности — они могут повлиять на производительность активов или допустить возможность неправомерного использования данных, если их не выявить вовремя. Организации часто подвергаются повторной сложной атаке, вероятно, со стороны тех же злоумышленников, отметили эксперты.

В России резко вырос спрос на страхование киберрисков В России спрос на киберстрахование резко подскочил в первом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, рассказали «Известиям» крупнейшие игроки рынка. Так, в «АльфаСтраховании» число таких договоров увеличилось на 50–60%, а в «СберБанк страховании» только малый и микробизнес нарастил покупки полисов в 3,5 раза.

Зоя ВАСЮТЧЕНКО

