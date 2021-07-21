ВТБ начал обслуживать клиентов в торговых центрах. Новые точки уже открылись в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, сообщили в банке.

В ВТБ подчеркивают, что подобный формат работы с клиентами является для него абсолютно новым. «Он ориентирован на консультацию, выявление и оперативный подбор финансовых услуг для посетителей общественных пространств. Менеджеры банка смогут предложить для них оптимальные условия обслуживания из продуктовой линейки ВТБ. В ближайшее время в новом формате станет доступен весь спектр продуктов и услуг банка, которые можно будет оформить на месте с использованием цифрового подписания документов (в отличие от традиционных стоек, где предлагают ограниченный перечень продуктов и могут только оформить заявку)», — отмечается в релизе.

ВТБ также начал тестировать услугу «Банк рядом». Этот формат работы предполагает, что каждый человек может назначить встречу с выездным финансовым консультантом в любом удобном для него месте: кафе, парке и т. д. В рамках пилотного проекта услуга доступна при оформлении на сайте банка для жителей Москвы, Санкт-Петербурга и еще 20 городов России. На встречу с клиентом консультант ВТБ приедет с планшетом, программное обеспечение которого позволит оформить заявку на продукты банка без обращения в офис.

На сегодняшний день в рамках нового сервиса ВТБ предлагает ипотеку, автокредит, кредит наличными, кредитную карту, рефинансирование, а также услуги сотовой связи «ВТБ Мобайл».



В банке также указывают, что благодаря опции цифрового подписания уже в IV квартале этого года большинство операций можно будет оформить в безбумажном формате.

Ася ШАЛИМОВА