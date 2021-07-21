Ростуризм в период до 9 августа принимает заявки на участие в отборе российских кредитных организаций в качестве уполномоченных банков на получение субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным по льготной ставке инвесторам для реализации инвестиционных проектов, необходимых для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма, создания и развития туристских кластеров, способствующих развитию внутреннего и въездного туризма. Информация для банков-претендентов опубликована на сайте ведомства.

Субсидии предоставляются российским кредитным организациям и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» в целях обеспечения доступности кредитных ресурсов для реализации инвестиционных проектов, необходимых для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий период.

Согласно материалам на сайте Ростуризма, в 2021 году планируется предоставить уполномоченным банкам 900 млн рублей таких субсидий, в 2022 году — 2 млрд 977,486 млн, в 2023-м — 6 млрд 82,868 млн рублей.

Заявки принимаются до 12:00 мск 9 августа 2021 года. Результаты отбора будут опубликованы 31 августа.

Системно значимые кредитные организации и ВЭБ признаются уполномоченными банками без проведения отбора. Требования к остальным банкам для участия подробно расписаны на сайте Ростуризма и касаются, например, таких факторов, как соблюдение обязательных нормативов ЦБ, уровень рейтинга, срок работы на рынке, задолженность по налогам, и ряда других. В числе прочего предусматривается, что уполномоченные банки не могут более чем на 50% принадлежать иностранным юрлицам с регистрацией в офшорных зонах.

Как указано на сайте Ростуризма, льготные кредиты с субсидиями на туристические инвестпроекты могут быть предоставлены уполномоченными банками заемщикам в размере от 100 млн до 70 млрд рублей на срок до 15 лет включительно с процентной ставкой на период предоставления уполномоченному банку субсидии от 3% до 5% годовых.



Льготный кредит предоставляется в целях строительства или реконструкции объектов капитального строительства (включая объекты культурного наследия в целях их приспособления для современного использования), в которых проектной документацией предусмотрено размещение гостиниц категории не ниже трех звезд площадью не менее 5 тыс. кв. м или с номерным фондом от 120 номеров, а также многофункциональных комплексов, предусматривающих номерной фонд санаторно-курортных организаций или гостиниц категории не ниже трех звезд, общая площадь которого составляет не менее 10% общей площади многофункционального комплекса, плюс развлекательные, спортивно-оздоровительные комплексы, конгресс-центры, горнолыжные трассы, горнолыжные комплексы с системами искусственного оснежения.

ВТБ начал работу по кредитной программе Ростуризма ВТБ начал прием заявок в рамках государственной программы поддержки инвестиционных проектов в туристической сфере, сообщает пресс-служба банка. На текущий момент на рассмотрении банка находится 17 проектов в сегменте среднего и малого бизнеса на общую сумму финансирования 20 млрд рублей. Программа предусматривает льготные кредиты на строительство и реконструкцию гостиниц по ставке от 3% до 5%.

Ася ШАЛИМОВА