Альфа-Банк запустил регистрацию бизнеса в отделениях для юридических лиц. «Клиент может выбрать любое удобное ему отделение и оформить там компанию или ИП. Для этого понадобятся паспорт и СНИЛС, плюс для ООО — документ, подтверждающий юридический адрес», — рассказали в банке.

Сотрудник отделения подготовит для клиента полный пакет документов, поможет ему подписать и отправить документы в Федеральную налоговую службу в режиме онлайн. Платить госпошлину или посещать ФНС не нужно. Через три — пять рабочих дней налоговая пришлет решение и пакет документов на электронную почту клиента.

Кроме того, зарегистрировать бизнес в Альфа-Банке можно онлайн, загрузив документы в личный кабинет и встретившись с курьером банка.



По словам руководителя департамента расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка Ирины Пономаревой, несмотря на все преимущества цифровизации, всегда есть клиенты, которым комфортнее и приятнее решить вопрос в отделении. «Поэтому мы даем клиенту выбор: зарегистрировать бизнес из дома, в тапочках, или прийти в отделение и получить помощь наших сотрудников», — пояснила она.

Ася ШАЛИМОВА