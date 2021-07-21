Основные фондовые торги в России завершились в среду ростом ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 0,5% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 722,96 пункта. Индекс РТС поднялся на 1,2% — до отметки 1 586,12.

В лидерах по росту котировок оказались АДР HeadHunter (плюс 2,57%), обыкновенные акции «Россетей» (плюс 2,26%), «РусГидро» (плюс 1,82%), «ЛУКОЙЛа» (плюс 1,33%), бумаги Petropavlovsk (плюс 1,31%). Бумаги «Магнита» выросли в цене на 0,61%, «Яндекса» — на 0,6%, Mail.ru — на 0,55%, «Газпрома» и МТС — на 0,21%.

Наиболее заметное снижение стоимости показали ГДР FixPrice (минус 2,23%), бумаги Polymetal (минус 1,92%), обыкновенные акции «Русала» (минус 1,77%), АДР Ozon (минус 1,55%), акции «Детского мира» (минус 1,43%). Акции «Полюса» подешевели на 0,99%, СберБанка — на 0,52%, Московской биржи и «Норникеля» — на 0,4%.

«В среду, 21 июля, российский рынок акций завершил торги в плюсе, со старта торгов и в течение дня индекс Мосбиржи рос, реагируя на динамику мировых рынков. Сейчас инвесторы внимательно следят за ситуацией с пандемией в Евросоюзе и США, а также за нефтяными котировками, которые выросли выше 70 долларов за бочку Brent», — указывает аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Бадьянов.



Рынки продолжают коррекционный отскок, констатирует аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова, уточняя, что «индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в плюсе и ускорили рост благодаря улучшению мировых настроений».

«На мировых фондовых биржах в середине недели наблюдался уверенный рост, который говорит об улучшении краткосрочных перспектив рисковых активов и неплохих шансах развития среднесрочного повышения. Недавние резкие продажи, однако, напоминают и о возвращении волатильности на рынок и опасности неожиданных движений. Пока же вирусные страхи отошли на второй план. В четверг ЕЦБ проведет очередное заседание, на котором, вероятно, подтвердит склонность к сохранению стимулирующих мер в долгосрочной перспективе. Любые разговоры о сворачивании программы покупки активов, однако, могут помешать повышению рынка акций», — отмечает эксперт.

Ася ШАЛИМОВА

