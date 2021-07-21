Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг банка «Россия» на уровне «А+(RU)» со «стабильным» прогнозом.

Кредитный рейтинг банка «обусловлен устойчивым бизнес-профилем при удовлетворительных оценках достаточности капитала и риск-профиля, а также адекватной позиции по фондированию и ликвидности. Определенное давление на оценку собственной кредитоспособности банка оказывает значительная концентрация как активов, так и фондирования АБ «Россия» на крупнейших клиентах. Положительное влияние на уровень рейтинга оказывают наличие устойчивых конкурентных преимуществ банка и высокая вероятность поддержки со стороны акционеров», отмечается в релизе агентства.

Аналитики указывают, что бизнес-профиль банка («bbb+») отражает его сильные позиции в банковской системе России. По мнению АКРА, банк имеет качественный бренд. Бизнес АБ «Россия» «в определенной степени сконцентрирован в Москве, Санкт-Петербурге и в Крыму и характеризуется умеренным уровнем диверсификации». Стратегия финучреждения предполагает органический рост кредитования и активов в уже существующих направлениях бизнеса.

АКРА оценивает достаточность капитала банка как удовлетворительную. Значение норматива достаточности основного капитала по РСБУ (Н1.2) на 1 июня 2021 года составляло 9,2%, что находится в пределах целевых показателей. Согласно результатам стресс-теста АКРА, капитал банка демонстрирует умеренную способность к абсорбции кредитных рисков на горизонте 12—18 месяцев. Маржинальность бизнеса, сконцентрированного на кредитовании корпоративных клиентов, оценивается как невысокая.

Удовлетворительная оценка риск-профиля отражает умеренные показатели проблемной задолженности банка «Россия» в сочетании с повышенной концентрацией на крупнейших группах заемщиков. Доля проблемной и потенциально проблемной задолженности, по оценке АКРА, составляла 11,5% портфеля на конец 2020 года. Концентрация кредитования на высокорисковых отраслях экономики умеренная: на кредиты предприятиям, работающим в сфере строительства и недвижимости, приходится около 61% основного капитала.



В числе прочего АКРА указывает, что в настоящее время банк работает исключительно на внутрироссийском финансовом рынке. Агентство осуществляет индивидуальную повышающую корректировку оценки собственной кредитоспособности банка на одну ступень «с целью отражения устойчивого конкурентного преимущества в виде сравнительно более благоприятных условий ведения бизнеса в России, которое АБ «Россия» получает в результате действия в отношении него режима санкций, введенных со стороны иностранных государств». АКРА также осуществляет повышающую корректировку оценки собственной кредитоспособности банка с учетом вероятности поддержки от акционеров. Агентство напоминает, что банк принадлежит группе известных российских предпринимателей, крупнейший акционер — Юрий Ковальчук.

Ася ШАЛИМОВА