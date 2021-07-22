Российские студенты вне зависимости от направлений подготовки больше всего хотят работать в компаниях IТ-отрасли, пишет РБК , ссылаясь на данные исследования Universum. На первом месте в списке приоритетов для студентов — возможность высокого заработка в будущем. Профессиональное обучение и развитие — на втором месте. Дальше ценности студентов располагаются в зависимости от специализации. Так, для учащихся бизнес-направлений в тройку необходимых качеств работодателя попадает успех компании на рынке, для IТ-студентов — конкурентоспособный базовый оклад. Для респондентов-мужчин конкурентоспособный базовый оклад имеет большее значение, чем для женщин, а стабильная занятость и уважительное отношение к сотрудникам — наоборот.

У студентов со специализацией «бизнес/коммерция» зарплатные ожидания колеблются от 65 тыс. до 100 тыс. рублей. Первую строчку в списке компаний, где они хотели бы работать, занял Google, на втором месте — «Яндекс», третью строчку занимает «Газпром» — это один из двух с «Газпром нефтью» (десятое место) представителей добывающей отрасли. Пятерку замыкают Microsoft и BMW Group. Финансовая сфера представлена СберБанком и Тинькофф Банком (шестое и восьмое место), ретейл — IKEA. В десятку вошел французский производитель одежды и предметов роскоши Chanel (седьмое место).

У тех, кто выбрал IТ-специальности, первую пятерку желаемых работодателей занимают также Google, «Яндекс», Microsoft, Intel и Mail.ru. У студентов растет интерес и к банковской сфере: в топ-10 привлекательных мест работы попали СберБанк и Тинькофф Банк. Уровень зарплат, на который рассчитывают IТ-студенты после выпуска, — 70—90 тыс. рублей.

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Гуманитарии также отдают предпочтения Google, «Яндексу» и Microsoft. Уровень их желаемой зарплаты после выпуска колеблется от 59 тыс. до 125 тыс. рублей. Ожидания студентов инженерных специальностей и тех, кто изучает естественные науки, — 60—80 тыс. рублей. Среди мест, в которых они хотели бы работать: «Газпром» (первая строчка в рейтинге предпочтений), Google, «Яндекс», Microsoft и «Газпром нефть», а также компании из автопрома — BMW и Toyota.

У учащихся на медицинских специальностях на первом месте — Клинический центр Первого Московского государственного медуниверситета им. И. М. Сеченова, на втором — сеть клиник EMC, на третьем — медицинский центр American Clinic. Высокие позиции у Минздрава и ЦКБ управления делами президента. Ожидания по зарплате у студентов-медиков — 78—104 тыс. рублей.