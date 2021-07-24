ВТБ запустил экспресс-кредит для среднего и малого бизнеса, который можно оформить и получить за один рабочий день без посещения отделения банка. В рамках нового кредита клиентам доступно 10 млн рублей сроком до трех лет, сообщает пресс-служба финансового учреждения.

«Заявку на новый экспресс-кредит предприниматели могут оформить в интернет-банке «ВТБ Бизнес Онлайн» и получить решение уже через пять минут. Деньги перечисляются на счет клиента в течение дня», — уточнили в банке.

Продукт доступен юридическим лицам, имеющим расчетный счет в ВТБ. Залоговое обеспечение по кредиту не требуется. Ставка рассчитывается индивидуально для каждого клиента.