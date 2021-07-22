Минсельхоз поручил руководству регионов разобраться с поставками овощей, чтобы исключить влияние посредников на розничные цены, пишет «Коммерсант» . Также ведомство рассматривает возможность увеличения субсидирования затрат на строительство хранилищ в отдаленных регионах.

Меры по снижению цен на овощи открытого грунта (капусту, лук, морковь, свеклу) и картофель обсуждались на заседании оперативного штаба в Минсельхозе 21 июля под руководством замминистра Джамбулата Хатуова. По его словам, негативный тренд наблюдается последние два месяца.

По данным Росстата, в июне морковь подорожала на 37%, картофель — на 20,3%, капуста — на 14,3%. Для стабилизации ситуации регионам поручено увеличить число ярмарок, а местным органам управления АПК — разобраться с логистикой продукции, заявил Хатуов. Он отметил, что более 50% овощей открытого грунта реализуется через трейдеров и посредников, и это негативно сказывается на ценах на полках.

Согласно представленным данным, картофель у аграриев стоит 19 рублей за 1 кг, в рознице — 56 рублей за 1 кг, капуста — 18 рублей и 40 рублей за 1 кг соответственно. Представители Астраханской и Волгоградской областей, основных производителей овощей открытого грунта и картофеля в России, сообщили, что стоимость доставки продукции за год выросла с 45—50 тыс. рублей до 100 тыс. рублей за рейс одного грузовика в Москву.

21 июля на совещании с членами правительства президент Владимир Путин заявил, что вопрос подорожания базовых продуктов, в частности овощей «борщевого набора», сегодня стоит «особо остро». Как сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, с крупными торговыми сетями есть «взаимное понимание», что необходимо оперативно «транслировать снижение закупочных цен на полку».

Источник в одной из торговых сетей заявил, что в связи с курсом на снижение цен, принятом в том числе в преддверии выборов в Госдуму, на сети идет давление со стороны федеральных властей, так что ретейлеры будут снижать цены на полках сразу после снижения их поставщиками. Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков говорит, что задача разобраться с направлениями и способами доставки сложная: производителей овощей много, каждый из них имеет собственные контракты и направления сбыта. По его словам, выходом может быть дополнительное субсидирование логистики производителям с учетом направления и расстояния, что позволило бы снизить цену на полках и повысить рентабельность бизнеса.