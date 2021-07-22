Банк России рекомендует российским биржам не допускать к торгам ценные бумаги российских и иностранных эмитентов, выплаты по которым зависят от курсов криптовалют, цен на иностранные цифровые финансовые активы, изменения индексов криптовалют и криптоактивов, а также стоимости криптодеривативов и ценных бумаг криптовалютных фондов. Об этом говорится в информационном письме регулятора профессиональным участникам рынка ценных бумаг.



Кроме того, указывает регулятор, управляющим компаниям не следует включать эти активы в состав паевых инвестиционных фондов, а брокерам и доверительным управляющим рекомендовано воздерживаться от предложения псевдопроизводных финансовых инструментов с такими базисными активами неквалифицированным инвесторам.

«Криптовалюты и цифровые активы характеризуются высокой волатильностью, непрозрачностью ценообразования, низкой ликвидностью, технологическими, регуляторными и иными специфическими рисками. Покупка привязанных к ним финансовых инструментов влечет повышенные риски убытков для людей, не обладающих достаточным опытом и знаниями. Рекомендации Банка России являются превентивной мерой, они направлены на то, чтобы не допустить предложения таких инструментов массовому инвестору», — отмечается в обзоре.

Ограничения не распространяются на цифровые национальные валюты в случае их выпуска в обращение. Также они не касаются цифровых финансовых активов, выпущенных по российскому праву в информационных системах, операторы которых включены в реестр Банка России.

Как пояснил регулятор, рекомендации даны в целях защиты прав и интересов инвесторов и поддержания доверия к финансовому рынку.



Екатерина САВЕЛЬЕВА

