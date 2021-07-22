Рубль, согласно опубликованному журналом The Economist «индексу бигмака», вновь стал одной из самых недооцененных валют в мире.



В США этот бургер стоит 5,65 доллара (около 420 рублей), тогда как в России — 169 рублей, или 2,27 доллара. Таким образом, справедливый курс российской валюты должен составлять 29,91 рубля за доллар, а сейчас рубль недооценен на 59,9%.

Рубль оказался на предпоследнем месте среди представленных в рейтинге валют. Аналогичную позицию рубль занимал в рейтинге в январе 2021 года, а также в январе и июле 2020 года.

Последним в перечне оказался ливанский фунт, который недооценен на 70,2%. Также в список вошли евро (на 11,1%) и британский фунт (на 15,9%).

В список переоцененных валют вошли венесуэльский боливар (переоценен на 47,7%), швейцарский франк (на 24,7%), а также норвежская и шведская кроны (11,5% и 9,6% соответственно).

«Индекс бигмака» рассчитывается с 1986 года и публикуется дважды в год. Показатель основан на теории паритета покупательной способности (ППС) валюты, предполагающей, что в долгосрочной перспективе валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров и услуг в разных странах.

В качестве показателя берется цена бургера, который продается в ресторанах McDonald's в большинстве государств. Если цена бигмака в долларах окажется выше, чем в США, то соответствующая валюта считается переоцененной, если ниже, то наоборот.