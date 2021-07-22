📰 Поскольку инфляция прочно закрепилась выше знаковой величины 6% год к году, на заседании ЦБ 23 июля ставка будет повышена как минимум на 50 базисных пунктов до 6%, поделился своим мнением с «Российской газетой» управляющий активами УК «Открытие» Дмитрий Космодемьянский. Если Банк России повысит ставку более чем на 75 базисных пунктов, то есть она станет выше 6,25%, то ожидается быстрый приток спекулятивного капитала и рост рубля, поскольку реальная ставка (разница между ставкой и инфляцией) в России будет одной из самых привлекательных в мире, отметил он. По словам эксперта, рынок уже начал заглядывать «за угол», то есть адаптироваться к будущему снижению ставки, которое неминуемо последует после обуздания текущей инфляции.

📰 Число фишинговых сайтов, имитирующих сервис поиска попутчиков BlaBlaCar, за месяц выросло в 1,7 раза до 300, пишут «Известия» со ссылкой на Group-IB. Тенденцию подтвердили в «Лаборатории Касперского». Злоумышленники просят пользователей ресурса сделать предоплату поездки, присылая фейковые ссылки через сторонние мессенджеры. Эксперты отмечают, что в пандемию такой вариант трансфера для многих стал предпочтительнее, поскольку он предполагает взаимодействие с меньшим количеством людей, чем в автобусе или поезде. Эксперты добавили, что средний срок жизни фишингового сайта составляет от нескольких часов до пяти дней, поэтому его не всегда вовремя замечают службы безопасности. В BlaBlaCar заявили, что активно борются с преступниками.

📰 Рынок лизинга по итогам года может вырасти на 30—40%, таким образом, объем нового бизнеса может увеличиться до 1,9—2,1 трлн рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на рейтинговое агентство НРА. По оценке агентства, за шесть месяцев этого года количество заключенных договоров сохранилось на уровне июля — декабря 2020 года: 180,2 тыс. против 183,9 тыс. При этом количество объектов, переданных в лизинг, выросло более чем на 17% до 266,3 тыс. В частности, наметилась положительная динамика в железнодорожном лизинге, реализуется отложенный спрос в сегментах оборудования и спецтехники. В то же время прошлогодний лидер — сегмент автолизинга — имеет неочевидные перспективы из-за дефицита автомобилей и снижения программ господдержки. По мнению экспертов, одним из факторов, сдерживающих рост сегмента, «является дефицит автомобилей у поставщиков». Также влияние оказывает снижение объема финансирования программ господдержки.

📰 Подсанкционные выпуски ОФЗ последние две недели пользуются повышенным спросом у иностранных инвесторов, пишет «Коммерсант» . Вложения оцениваются в 6 млрд рублей, почти половина одного из выпусков принадлежит нерезидентам. Среди них могут оказаться и американские инвесторы, которым не запрещено покупать новые ОФЗ на вторичном рынке. При этом ставки по рублевым бондам остаются весьма привлекательными, и в условиях возможного ужесточения политики ЦБ не исключен их дальнейший рост. Международных инвесторов, считают эксперты, привлекают высокая доходность российских долговых бумаг при снижающихся инфляционных рисках в мире, устойчивое исполнение федерального бюджета и сокращение предложения нового госдолга. Кроме того, эксперты ожидают роста интереса нерезидентов как к новым, так и к старым выпускам ОФЗ.

📰 За первое полугодие 2021 года в Москве зафиксирован минимальный за четыре года объем ввода ТЦ, пишет РБК со ссылкой на данные компании JLL, специализирующейся на недвижимости и управлении инвестициями. Так, по итогам первого полугодия 2021 года в Москве открылось два торговых центра общей арендуемой площадью 43,5 тыс. кв. метров. Низкий показатель эксперты в первую очередь связывают с кризисной ситуацией и неопределенностью в связи с пандемией COVID-19. Во втором полугодии текущего года на рынке может появиться 264 тыс. кв. метров качественного предложения. По информации компании, заявлены различные по типу объекты: от небольших районных до региональных и суперрегиональных проектов. Кроме того, помимо классических торговых центров на московский рынок выйдет аутлет-центр Vnukovo Premium Outlet.



Анна КОМАРОВА