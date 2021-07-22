О том, что им приходилось сталкиваться с неудачами в работе, рассказали 76% россиян, говорится в исследовании сервиса SuperJob. Мужчины чаще женщин признавались, что сталкивались с провалами: 78% против 74%. Чаще о подобных ситуациях говорили респонденты старше 45 лет (81%).

Также большинство россиян (66%) утверждает, что профессиональными неудачами их не испугать, 23% признались, что боятся пережить неудачу. Чаще остальных провалы в работе пугают женщин (26%) и респондентов с доходом до 50 тыс. рублей в месяц (24%).

Свыше 40% работников МСБ пожаловались на многочасовые переработки Каждый третий сотрудник компаний малого и среднего бизнеса задерживается на работе чаще раза в неделю, а каждый шестой — каждый день, свидетельствуют результаты опроса, проведенного СК «Росгосстрах Жизнь» и рекрутинговой платформой hh.ru.

Меньше остальных подвержены страху перед рабочими неудачами россияне с доходом от 80 тыс. рублей в месяц (16%). Самый низкий уровень такого страха — среди тех, кто их ни разу не совершал: лишь 12% из них опасаются служебных неудач. Боятся вновь их пережить 29%.

Для 76% работодателей служит плюсом тот факт, что соискатель при трудоустройстве не скрывает неудач и ошибок, допущенных им на предыдущей работе. Чаще всего ценят честные признания соискателей в строительных компаниях (81%) и сфере продаж (78%).

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Зоя ВАСЮТЧЕНКО