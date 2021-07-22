Банк «Открытие» по итогам шести месяцев 2021 года заработал по российским стандартам бухгалтерского учета 53,5 млрд рублей по сравнению с 23,9 млрд за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в релизе кредитной организации.

Операционные доходы банка до отчислений в резервы составили 92,5 млрд рублей, что на 44% выше результата за аналогичный период прошлого года (64,3 млрд рублей).

Активы банка с начала 2021 года выросли на 192 млрд рублей (+7,4%) до 2,8 трлн рублей.

Кредитный портфель юридических лиц увеличился на 147 млрд рублей (+12,4%) до 1,3 трлн рублей. Объем выданных за шесть месяцев 2021 года кредитов корпоративным клиентам и клиентам сегмента малого и среднего бизнеса составил 671 млрд рублей, что на 37% выше, чем годом ранее.



Кредитный портфеля физлиц вырос на 69 млрд рублей (+13,9%) до 564 млрд рублей. С начала 2021 года банк выдал 166 млрд рублей розничных кредитов, что на 53% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средства клиентов за шесть месяцев 2021 года увеличились на 94 млрд рублей (+4,9%) до 2 трлн рублей за счет роста средств юридических лиц на 97 млрд рублей (+10,3%) до 1,038 трлн рублей. Остатки средств на счетах физлиц по итогам отчетного периода относительно стабильны и составляют 968 млрд рублей (минус 0,3%). По состоянию на 1 июля 2021 года доля текущих счетов в средствах клиентов составила 52% (39% на 1 января 2021 и 35% на 1 июля 2020 года).

Нормативы достаточности капитала и ликвидности банк «Открытие» соблюдает с существенным запасом: по состоянию на 1 июля 2021 года Н1.0 составил 14,15% при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок (13,97% на 1 января 2021 года), Н2 (норматив мгновенной ликвидности) — 113,2% при пороговом значении 15%, Н3 (норматив текущей ликвидности) — 124,7% при пороговом значении 50%.



Екатерина САВЕЛЬЕВА

