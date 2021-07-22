За последние семь лет доля россиян, у которых есть сбережения в иностранной валюте, снижалась и к концу 2020 года сократилась втрое, составив 6% (против 19% в 2014 году). Об этом говорится в исследовании НАФИ. Респонденты, проживающие в Москве и Санкт-Петербурге, чаще имеют накопления в валюте, чем население в среднем по стране (9% против 6%). Реже других иностранную валюту покупают сельские жители (4%).

Материальное положение мало влияет на выбор валюты для сбережений. Опрошенные россияне с плохим материальным положением чаще не имеют сбережений в иностранной валюте (97%), со средним таковых 96% респондентов, с хорошим — 88%. По мнению россиян, выгоднее всего хранить деньги в рублях (29% опрошенных), в долларах и евро сберегают по 21% респондентов, в китайских юанях — 3%.

ЦБ рассказал о предпочтениях россиян при формировании сбережений Банк России начинает ежеквартальную публикацию данных о финансовых активах и обязательствах сектора «Домашние хозяйства». Публикация представляет данные о составе финансовых активов и обязательств населения в разрезе различных финансовых инструментов, сообщает пресс-служба регулятора.

Более склонны диверсифицировать свою валютную корзину люди с хорошим материальным положением: они чаще имеют такие сбережения и чаще считают доллар (25% опрошенных) и евро (23%) более выгодными валютами для формирования сбережений.

Зоя ВАСЮТЧЕНКО