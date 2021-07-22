«Ренессанс Кредит» повышает ставки по вкладам «Доходный», «Накопительный», «Специальный» и «Без границ», сообщает пресс-служба кредитной организации.



Так, доходность по депозиту «Ренессанс Специальный» увеличена на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых при открытии вклада на 367 дней в отделении банка, и на 0,5 п. п., до 6,75%, — при открытии через Интернет и мобильный банк. Кроме того, теперь разместить средства на депозите можно еще и на 181 или 550 дней. Ставка при открытии вклада в отделении банка на 181 день составит 5,75% годовых, на 550 дней — 6,75% годовых. Открыть депозит, воспользовавшись дистанционными каналами, можно под 6% на 181 день и под 7% на 550 дней. Пополнение и частичное снятие средств не предусмотрены.

На депозите «Доходный» теперь можно разместить средства на 181 день под 5,5% годовых, на 367 дней — под 5,75%, на 400 дней — под 6%, а на 550 дней — под 6,5% при открытии вклада в отделении «Ренессанс Кредит». Если же воспользоваться интернет- или мобильным банком, то ставки составят 5,75% при размещении на 181 день, 6% — на 367 дней, 6,25% — на 400 дней и 6,75% — на 550 дней.

Вклады Сбережения Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

На 0,5 п. п. повысились ставки по вкладу «Ренессанс Накопительный» при открытии депозита на 181 или 367 дней как через digital-каналы, так и в отделениях банка. Оба вклада можно открыть как в рублях, так и в долларах США. При этом если в случае с «Доходным» не предусмотрены приходно-расходные операции, то в случае с «Накопительным» сумма пополнения счета неограниченна.

Тем же, для кого важна возможность как пополнять, так и снимать средства с депозита до неснижаемого остатка, могут разместить сбережения на вкладе «Без границ». Процентная ставка по нему увеличена на 0,5 п. п. и теперь составляет 5% годовых при открытии в офисе банка и 5,25% — через удаленные каналы на срок 181 день.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

