Рейтинговое агентство «Эксперт РА» пересмотрело рейтинг кредитоспособности Промсвязьбанка по новой методологии и присвоило его на уровне «ruАА+». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruАА» со «стабильным» прогнозом, говорится в сообщении агентства.

Как поясняется, повышение рейтинга во многом связано с изменением методологии присвоения рейтингов кредитоспособности банкам с 14 июля 2021 года в части алгоритма применения факторов поддержки со стороны собственников.

«Принимая во внимание повышение доли банка на рынке государственного оборонного заказа (ГОЗ) с 60% до 65% за последние 12 месяцев и ее ожидаемый рост к концу текущего года не менее чем до 70%, а также частоту и объемы оказанной и планируемой докапитализации со стороны государства в течение 2019—2021 годов, влияние фактора поддержки за собственника на рейтинг оценено как сильное», — отмечается в релизе.

При повышении рейтинга аналитики также учитывали фактор стабильного развития банка без существенного ухудшения прочих финансовых метрик в период экономического спада, вызванного пандемией коронавируса в 2020—2021 годах.

«Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен сильными рыночными позициями, адекватным запасом по капиталу, приемлемым качеством активов, сильной ликвидной позицией, а также приемлемым уровнем операционной эффективности и корпоративного управления. Ключевое позитивное влияние на рейтинг оказывает высокая вероятность финансовой и административной поддержки банка со стороны государства с учетом системной значимости и особого статуса банка для ОПК», — поясняет агентство.

Аналитики отмечают, что присоединение к Промсвязьбанку Роскосмосбанка позволило нарастить активы на 60 млрд рублей, а также пополнить источники основного капитала на 27 млрд.

​ПСБ завершил процесс присоединения Роскосмосбанка В результате присоединения общий капитал ПСБ увеличится на 33 млрд рублей.

Сильные рыночные позиции банка обусловлены его стабильным вхождением в топ-10 в рэнкингах «Эксперт РА» по активам, корпоративному кредитованию, МСБ, факторингу, широкой географии деятельности, а также специализацией на обслуживании предприятий в рамках ГОЗ и предоставлении услуг их сотрудникам.

За период с 1 мая 2019 года по май 2021-го активы банка выросли на 115% против 19% в среднем по рынку, в том числе вследствие присоединения Связь-Банка и Роскосмосбанка. Помимо активного органического роста в рамках действующей стратегии, в дальнейшем также планируется получение 100% акций МИнБанка и не исключается возможность других сделок M&A. Агентство отмечает высокий уровень диверсификации доходов по источникам на фоне удовлетворительной диверсификации активов банка по сегментам, обусловленной значительным объемом корпоративного портфеля. Реализация функции опорного банка для предприятий ОПК обеспечивает Промсвязьбанку доступ к дешевому фондированию и базе крупных высоконадежных заемщиков.

Нормативы достаточности капитала находятся на адекватном уровне (Н1.0 равен 13,5%, Н1.2 и Н1.1 равны 11,2% на 1 мая 2021 года) на фоне приемлемого буфера абсорбции убытков (6,5% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств).

Опережающие рынок темпы роста активов банка в рамках утвержденной стратегии по финансированию предприятий ОПК поддерживаются докапитализацией со стороны собственника. Так, в 2019—2020 годах акционер выделил 58 млрд рублей капитала на развитие банка, также запланированы капитальные вливания в IV квартале 2021 года. Помимо этого, поддержку капиталу оказывает отсутствие дивидендных выплат за 2019—2020 годы и капитализация прибыли.

В текущем году аналитики допускают небольшое плановое понижение операционной эффективности банка ввиду инвестиций на развитие, отложенных ранее из-за пандемии.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

