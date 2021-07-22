«Инвестиционный банк Синара» (СКБ-Банк) выступил организатором выпуска первых «зеленых» облигаций машиностроительного холдинга «Синара — Транспортные машины» на общую сумму 10 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.



Сбор книги заявок на участие в размещении облигаций прошел 21 июля 2021 года.

Первоначальный диапазон ставки первого купона облигаций серии 001P-02 составил 8,55—8,8% годовых. Финальная ставка установлена на уровне 8,70% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,89% годовых.

Техническое размещение запланировано на 27 июля. Срок обращения облигаций — пять лет. Купонный период составит 182 дня.

«Мы находимся в начальной стадии развития рынка «зеленых» финансов в России, но нет сомнений, что таких сделок будет все больше, объем выпуска подтверждает высокий интерес как со стороны банков, так и управляющих компаний к подобного рода инвестициям», — прокомментировал руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса «Инвестиционного банка Синара» Алексей Куприянов.

Привлеченные с помощью облигационного займа средства машиностроительный холдинг направит на финансирование экологически чистых проектов — производство грузовых электровозов, пассажирских электропоездов, трамваев, вагонов поездов метрополитена.