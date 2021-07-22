🔹 В Сети появилась новая схема обмана с промокодами. Злоумышленники создают ресурсы, имитирующие сайты с промокодами, где в том числе предлагается кэшбэк 50% при денежном переводе с карты на карту на сумму от 3 тыс. рублей.

🔹 Главы СберБанка, ВТБ и «Открытия» увидели в предложенном ЦБ регулировании экосистем риски для рынка. Новое регулирование экосистем, формат которого сейчас обсуждает ЦБ, может привести к тому, что больше 100 банков нарушат те или иные нормативы достаточности капитала, а в числе особо пострадавших окажутся розничные игроки с большим количеством филиалов, как следствие, это может привести к закрытию отделений в небольших городах.



🔹 Оплата по больничному не может быть ниже минимального размера оплаты труда, следует из положения об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, разработанного Минтрудом. Сейчас, если человек только начинает свой трудовой путь или работает не на полную ставку, то получает по больничному меньше МРОТ.



🔹 Россияне снижают долю накоплений в иностранной валюте, говорится в исследовании НАФИ. Доля россиян, у которых есть сбережения в иностранной валюте, снижалась и к концу 2020 года сократилась втрое, составив 6% (против 19% в 2014 году).

🔹 Ретейлеры спрогнозировали рост цен на одежду и обувь в осенне-зимнем сезоне на 10—15%. Увеличившаяся стоимость перевозок и сырья начала оказывать влияние на розничные цены уже с IV квартала 2020 года.

🔹 Страховщики придумали способы не возвращать заемщикам часть страховой премии при досрочном погашении кредита. При этом существует три наиболее распространенные уловки, на которые жалуются потребители финуслуг.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

