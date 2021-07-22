На Московской бирже 22 июля начались торги паями биржевого паевого инвестиционного фонда «ВТБ — фонд «Американский корпоративный долг — инвестиционный рейтинг» под управлением компании «ВТБ Капитал Инвестиции», сообщается на сайте площадки.

Как поясняется, указанный БПИФ позволяет инвесторам вкладываться в облигации американских компаний с инвестиционным рейтингом. Торги паями проводятся как в рублях, так и в долларах США.

В результате продуктовая линейка БПИФов под управлением компании «ВТБ Капитал Инвестиции» достигла десяти фондов.

На фондовом рынке Московской биржи обращаются паи 95 биржевых фондов. Бенчмарки покрывают порядка 50 стран (включая Россию, Казахстан, США, страны Евросоюза, Великобританию, Китай, Японию, Австралию), а базовыми активами фондов выступают фондовые индексы, акции, облигации, инструменты денежного рынка и товарные активы, следует из релиза.



За январь — июнь 2021 года совокупный оборот по биржевым фондам составил 251,7 млрд рублей, чистый приток средств в них — 61,5 млрд рублей. Совокупная стоимость чистых активов превысила 217,1 млрд рублей (3 млрд долларов), сделки с биржевыми фондами в 2021 году заключали свыше 2 млн частных инвесторов.

Ася ШАЛИМОВА