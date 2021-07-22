Более 60% россиян считают, что их рабочий функционал не совпадает с озвученным на собеседовании при приеме на работу: 29% признали, что не предусмотрели некоторые мелочи, которые в целом незначительны, а 37% считают, что функционал сильно отличается. Такие данные приводятся в исследовании аналитического центра «АльфаСтрахование».

По данным исследования, полное соответствие вакансии и непосредственно работы отметили 34% опрошенных. При этом каждый третий из принявших участие в опросе работает на текущем месте от трех до пяти лет, 15% работают более пяти лет, 20% — менее трех лет, а 32% устроились на работу менее года назад.

Подавляющее большинство ответили, что проходили личные собеседования с HR и непосредственным руководителем (64%), чуть более четверти опрошенных были приняты на работу после онлайн-собеседований, а знакомство с командой произошло уже после того, как началась рабочая деятельность. Напрямую с руководителем работу обсуждали лишь 9% соискателей.

При этом в общении с начальством сотрудники организаций скорее осторожны: лишь немногие (19%) рассказали, что могут спокойно и напрямую сказать, если в работе их что-то не устраивает. Свои отношения с руководителем они при этом описывают как хорошие. Большинство считает, что подобный разговор может привести к потере работы (74%). А 7% допускают мысль о том, чтобы рассказать о своих рабочих проблемах руководству, но пока не готовы к такому шагу.

Согласно исследованию, наиболее популярной формой занятости среди респондентов является гибридный график работы, так ответили 43% участников, отмечая, что заранее договаривались именно на такой формат. Исключительно офисная работа у 37%, а 20% находятся на «удаленке».

Исследование: большинство россиян не скрывают своих неудач в работе Меньше остальных подвержены страху перед рабочими неудачами россияне с доходом от 80 тыс. рублей в месяц.

Анна КОМАРОВА