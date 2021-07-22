X5 Group к концу года планирует запустить собственный платежный сервис совместно с Альфа-Банком. Об этом в ходе онлайн-трансляции БКС сообщила директор по корпоративным финансам и связям с инвесторами ретейлера Наталья Загвоздина, передает ТАСС.

«Позднее в этом году вы услышите от нас о запуске предложения финансовых услуг для держателей нашей карты лояльности. Будет создан платежный сервис, работает команда над тем, что мы внутри компании называем «X5 Банк». Под капотом у него пока находится Альфа-Банк, дальше будем смотреть», — отметила она. Других подробностей топ-менеджер не привела.



X5 Group управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятерочка», супермаркетами под брендом «Перекресток» и гипермаркетами под брендом «Карусель». Также компания развивает дискаунтеры «Чижик». X5 развивает электронную коммерцию с помощью бизнесов Vprok.ru, 5Post и «Около». На 30 июня 2021 года под управлением компании находились 18 295 магазинов.