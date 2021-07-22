Росбанк повысил ставки по вкладам «Прогрессивный», «150 лет надежности» и «Премиум 150 лет надежности». Об этом в четверг сообщили в финучреждении.

Так, по годовому вкладу «Прогрессивный» ставка за первые три месяца повышена до 5,5% (с 3,5%), а за период с десятого по 12-й месяц — до 7% годовых (с 5,5%). Уточняется, что ставка за период с четвертого по шестой месяц равна 6%, за следующие три месяца — 6,5% годовых. Средняя доходность за полный срок вклада составляет, таким образом, 6,25%. Ставка при досрочном возврате вклада — 0,01%. Сумма вклада может составлять от 500 тыс. до 50 млн рублей.

На 0,75 процентного пункта увеличиваются ставки по вкладам «150 лет надежности» и «Премиум 150 лет надежности».

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

В Росбанке напоминают о ряде опций для улучшения условий по продуктам. Так, при применении опции «Гран при» процентная ставка в рублях по вкладу «Премиум 150 лет надежности» составит 7,5%. Опция «Гран при» может быть применена для вклада в рублях на срок 12 месяцев с выплатой процентов в конце срока при его открытии в офисах банка клиентами, заключившими договор инвестиционного или накопительного страхования жизни со страховой компанией, в качестве агента которой выступает Росбанк, либо договор доверительного управления с организацией, в качестве агента которой выступает Росбанк. Также до 10 млн рублей увеличена максимальная сумма вклада в рамках акционных предложений банка (минимальная сумма вклада составляет 500 тыс. рублей).



Опция «Welcome бонус» применяется при открытии вклада «150 лет надежности» в период до 30 сентября 2021 года. При применении этой опции процентная ставка в рублях повышается на величину от 1 п. п. при открытии такого вклада на шесть месяцев до 1,75 п. п. при открытии на 36 месяцев, следует из релиза. Сумма вклада в рамках опции «Welcome бонус» — от 15 тыс. до 10 млн рублей.

Ася ШАЛИМОВА