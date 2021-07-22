В следственном департаменте МВД завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении Дмитрия Мазурова — бывшего председателя совета директоров АО «Антипинский НПЗ» и фактического собственника ряда юридических лиц, входящих в группу компаний АО «Новый поток». Как отмечается в сообщении МВД , фигурант обвиняется в многомиллиардных хищениях денежных средств банка и нефтеперерабатывающего завода, а также преступлении против личности.

По версии следствия, руководитель организованной группы Дмитрий Мазуров вместе с сообщниками осуществил хищения денежных средств СберБанка и Антипинского НПЗ. «Используя свое служебное положение, злоумышленники оформили документы на получение заведомо невозвратных кредитов. Также они от имени предприятия заключили подложные договоры аренды, строительного подряда и купли-продажи имущества с подконтрольными индивидуальными предпринимателями», — говорится в релизе.

Там также сообщается, что, согласно предварительно установленной информации, лидер организованной группы привлек к противоправной деятельности Александра Курилова, который по распоряжению Дмитрия Мазурова совершал преступления против личности, собственности и общественной безопасности. Он обвиняется в нападениях на граждан, уничтожении их имущества, приобретении и хранении боеприпасов.

В 2019 году обвиняемые были задержаны, в отношении них была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ТАСС в материале на эту тему указывает, что уголовное дело было возбуждено после заявления главы СберБанка Германа Грефа. Мазурову вменяется хищение выданного СберБанком кредита на 29 млн долларов. Указанный кредит Мазуров вместе с неустановленными лицами распределил по своему усмотрению, считает следствие. «Сберу» деньги возвращены не были, банк признан потерпевшей стороной.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Симоновский районный суд Москвы для рассмотрения по существу, информирует МВД.

По ходатайству следователя судом наложен арест на имущество, принадлежащее Дмитрию Мазурову и другим фигурантам, в том числе на денежные средства и недвижимость в Монако и Франции.



Предварительное расследование уголовного дела в отношении еще двоих участников организованной группы продолжается. Обвиняемые объявлены в международный розыск, судом в отношении них заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ася ШАЛИМОВА