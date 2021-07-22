Промышленное производство в России в июне выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,4%, в целом за первое полугодие 2021 года — на 4,4% в годовом выражении. Такие данные приводит Росстат. Оценки впоследствии могут корректироваться.

Рост в июне по сравнению с маем 2021 года составил 1,3%, следует из материалов ведомства.

Увеличение объемов по сравнению с июнем 2020 года зафиксировано во всех четырех секторах экономики, учитываемых при расчете индекса промышленного производства. «Добывающие отрасли выросли на 13,8%, обрабатывающие производства — на 7,7%, энергетический сектор, тепло- и газоснабжение — на 8%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, — на 32,3%», — указано в материале.

В связи с предоставлением предприятиями скорректированных данных уточнена динамика промышленного производства за май 2021 года — рост составил 12,3%, а не 11,8%, как сообщалось изначально.



Росстат также анализирует динамику промышленного производства в сравнении с периодом до начала пандемии COVID-19. Так, рост к июню 2019 года составил 2,3% (в мае 2021 года, по уточненным данным, индекс промышленного производства вырос по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года на 3,3%, в апреле 2021 года — на 2,5%). Обрабатывающие производства увеличили объемы производства по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 4,3%, энергетический сектор — на 3,4%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, — на 18%. Индекс производства в сырьевом секторе снизился по сравнению с июнем 2019 года на 1,2%, что связано с уменьшением объемов нефте- и газодобычи на 5,1%, добычи угля на 1,6% и добычи металлических руд на 0,3%.



При этом Минэкономразвития в материале «О динамике промышленного производства» обращает внимание на то, что «отрицательный вклад добычи полезных ископаемых в динамику промышленного производства по отношению к 2019 году сокращается». Так, в мае 2021 года разница в уровне выпуска по сравнению с аналогичным месяцем 2019-го была больше, чем в июне, — минус 1,7%.

Ася ШАЛИМОВА