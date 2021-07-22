Россельхозбанк запустил меры поддержки для пострадавших от подтоплений жителей Краснодарского края. Заемщики, которые понесли потери, могут получить отсрочку по возврату кредита, сообщили в РСХБ.

Так, погашение процентов по кредитам переносится на шесть месяцев, а суммы основного долга — на 12 месяцев. Также будет продлен на 12 месяцев окончательный срок возврата кредита.

«Пострадавшие клиенты могут до 1 ноября обратиться по данному вопросу в банк по горячей линии: 8-800-200-21-35», — говорится в релизе.

Кредиты Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

«Мы рассматриваем и другие меры поддержки людей, проживающих в зоне наводнения», — заявила первый заместитель председателя правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.



Режим чрезвычайной ситуации на территории отдельных районов Краснодарского края был объявлен 5—6 июля 2021 года из-за подтопления ряда населенных пунктов в результате ливней, напоминают в РСХБ.

Ася ШАЛИМОВА