Россельхозбанк запустил меры поддержки для пострадавших от подтоплений жителей Краснодарского края. Заемщики, которые понесли потери, могут получить отсрочку по возврату кредита, сообщили в РСХБ.
Так, погашение процентов по кредитам переносится на шесть месяцев, а суммы основного долга — на 12 месяцев. Также будет продлен на 12 месяцев окончательный срок возврата кредита.
«Пострадавшие клиенты могут до 1 ноября обратиться по данному вопросу в банк по горячей линии: 8-800-200-21-35», — говорится в релизе.
«Мы рассматриваем и другие меры поддержки людей, проживающих в зоне наводнения», — заявила первый заместитель председателя правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.
Режим чрезвычайной ситуации на территории отдельных районов Краснодарского края был объявлен 5—6 июля 2021 года из-за подтопления ряда населенных пунктов в результате ливней, напоминают в РСХБ.