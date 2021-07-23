Средний чек при покупке недвижимости инвесторами из России и СНГ за границей в 2020 году вырос до 620 тыс. евро, что вдвое больше показателя 2019 года, пишет РБК , ссылаясь на исследование брокерской компании Tranio. Русскоязычные инвесторы предпочитают вкладывать деньги в отели, торговые объекты, земельные участки и жилье за рубежом. Средняя стоимость таких сделок варьируется от 180 тыс. до 3 млн евро. От простого арендного бизнеса они ожидают доходность 5% годовых.

Как считают 48% опрошенных экспертов, самым распространенным мотивом таких инвестиций является желание получить вид на жительство за рубежом или гражданство. Еще треть заявили о желании сохранить капитал, 26% — его приумножить. Мотив резидентства распространен среди инвесторов и в государствах, которые требуют за «золотые визы» вложения в другие активы: Италии, Франции, Болгарии, Словении. По словам управляющего партнера Tranio Георгия Карчмазова, это связано с желанием инвесторов натурализоваться за рубежом: состоятельные россияне планируют на пенсии поселиться на Лазурном Берегу или в других премиальных локациях Франции, поэтому уже сейчас наращивают там деловую и личную активность.

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Эксперты отмечают, что ограничение поездок за рубеж в пандемию стало основным тормозом рынка трансграничных инвестиций в недвижимость в прошлом году: 66% опрошенных компанией экспертов указали, что именно закрытые границы затрудняли инвестиции. До этого главной помехой были завышенные ожидания от доходности недвижимости. В целом в 2020 году активность выходцев из России и СНГ за границей снизилась в соответствии с общемировыми тенденциями. Единственной страной, где она выросла, стала Великобритания.