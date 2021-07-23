Наибольшим спросом среди ипотечных заемщиков Банка ДОМ.РФ, которые приобретали в 2021 году вторичное жилье, пользуются двухкомнатные квартиры площадью до 60 кв. м — примерно 40% выдач. На однокомнатное и трехкомнатное жилье площадью до 90 кв. м пришлось по 25%. Недвижимость площадью от 90 кв. м заняла около 10%, проанализировали в кредитной организации.



В разрезе возраста домов покупателей «вторички» в кредит чаще всего интересовали «многоквартирники» не старше пяти лет (около 45%) и постройки 2011—2015 годов (около 20%). Далее следует более ранняя застройка — жилье, возведенное в 80-е, 2000-е и 90-е годы.

Больше всего кредитов на вторичном рынке в текущем году было оформлено в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Приморском крае и Свердловской области. Регионы с наибольшим ростом выдач с начала 2021 года: Пензенская область (в три раза), Тюменская область (в 2,5 раза), Республика Бурятия и Приморский край (в два раза), Владимирская область и Алтайский край (более чем в 1,5 раза).

Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Всего в банке за 2020 и 2021 годы кредиты на покупку готовых квартир оформили более 15 тыс. семей на сумму 36 млрд рублей.



Екатерина САВЕЛЬЕВА

