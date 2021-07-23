Ряд участников финансового рынка — управляющих и брокерских компаний — стали выделять предприятия малого и среднего бизнеса (МСБ) в отдельную категорию клиентов, пишет «Коммерсант» . Традиционно такие компании держат минимальный остаток на расчетных счетах, однако в непростых экономических условиях часть из них смогла накопить существенные средства.

Компания «Альфа-Капитал» начала активно работать с предприятиями малого и среднего бизнеса. По словам гендиректора управляющей компании (УК) Ирины Кривошеевой, на фоне формирования спроса со стороны МСБ на услуги доверительного управления было создано соответствующее подразделение. К настоящему времени на обслуживании находятся 38 предприятий с суммарным объемом средств на счетах 8 млрд рублей. По словам Кривошеевой, в активном общении находится еще около 150 клиентов. «Чаще всего это компании, которые перестали расти по каким-то причинам, и на их счетах образовались остатки в десятки или сотни миллионов рублей. После 2020 года число таких компаний выросло, так как многие не видят возможности для развития», — отметила она.

В «ВТБ Капитал Брокер» из 600 клиентов около половины приходится на сегмент МСБ. Средний размер активов на брокерских счетах таких клиентов составляет около 150 млн рублей. «В основном это средний сегмент МСБ, география — почти все регионы», — рассказал главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир Потапов.

Исторически управляющие компании работали с розничными инвесторами, объединяя их средства в пулы по типам стратегий, и с крупными корпоративными клиентами, располагающими свободными средствами, пояснил директор методологического департамента НРА Юрий Ногин. Предприятия МСБ не вписываются в эти представления, так как обычно их деньги полностью вложены в оборотные средства, добавил Ногин. По словам гендиректора аналитического центра «Бизнесдром» Павла Самиева, компании, как правило, размещают средства в банках, в которых они обслуживаются в рамках расчетно-кассового обслуживания. «Вопрос размещения свободных средств компаний среднего бизнеса и тем более малого практически полностью на этом закрывается», — заключил он.

Однако участники финансового рынка отмечают, что у клиентов есть спрос как на краткосрочные, так и на длинные инструменты. «В основном это облигационные стратегии ДУ и фонды. Отдельная категория клиентов — компании, связанные по бизнесу с недвижимостью или имеющие ее на балансе. В их поле интересов часто фигурирует ЗПИФ», — сказала Кривошеева. По словам Потапова, клиенты МСБ проявляют интерес практически ко всем инструментам, доступным на брокерском обслуживании: обмен валюты на бирже, размещение краткосрочной ликвидности на денежном рынке, покупка облигаций, акций, хеджирование валютных рисков, кредитование под залог ценных бумаг (операции РЕПО и своп).