Московский Кредитный Банк организовал выпуск собственных рублевых облигаций. Объем размещения составил 10 млрд рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Срок обращения — три года, купонный период — шесть месяцев. Ставка купона установлена в размере 8,35% годовых. Дата размещения — 27 июля 2021 года.

Помимо МКБ организаторами выпуска данных облигаций выступили БК «Регион» и банк «Зенит». Было получено около 40 заявок. Диверсифицированная база инвесторов: банки, инвестиционные, управляющие и страховые компании, а также физические лица.

Екатерина САВЕЛЬЕВА