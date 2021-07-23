Московский Кредитный Банк организовал выпуск собственных рублевых облигаций. Объем размещения составил 10 млрд рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Срок обращения — три года, купонный период — шесть месяцев. Ставка купона установлена в размере 8,35% годовых. Дата размещения — 27 июля 2021 года.
Помимо МКБ организаторами выпуска данных облигаций выступили БК «Регион» и банк «Зенит». Было получено около 40 заявок. Диверсифицированная база инвесторов: банки, инвестиционные, управляющие и страховые компании, а также физические лица.
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