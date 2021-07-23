Рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило рейтинги МСП Банка: в частности, базовую и скорректированную базовую оценку кредитоспособности — до «caa2» с «b2», долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте, а также рейтинг приоритетного необеспеченного долга — до «B3» с «Ba2». Прогноз по депозитным и долговым рейтингам изменен с «негативного» на «развивающийся». Полный список рейтинговых действий приводится в релизе агентства.

Снижение рейтингов обусловлено зафиксированными за последнее время и ожидаемыми в будущем существенными кредитными потерями банка, ослабившими его профиль кредитоспособности, поясняют аналитики.

Moody's напоминает, что МСП Банк, контролируемый государственной Корпорацией МСП, специализируется на поддержке малых и средних предприятий через прямое кредитование или партнерские схемы с коммерческими банками и небанковскими финансовыми институтами. В 2020 году банк играл решающую роль в поддержке сектора МСП, сильно пострадавшего из-за пандемии, и существенно нарастил кредитование этого сегмента через инициированные правительством программы поддержки; портфель банка в кредитах МСП вырос на 34% за прошлый год.

Резкий рост объема кредитования сегмента, наиболее сильно пострадавшего из-за пандемии, и прекращение программ господдержки сектора привели к ухудшению качества активов банка и обусловили его потребность в значительных резервах на потери по ссудам. На этом фоне банк показал убыток в 991 млн рублей в 2020 году и в 1,14 млрд в I квартале 2021-го, и аналитики ожидают заметного увеличения объема убытков кредитной организации к концу текущего года.

Убытки оказали определенное давление на достаточность капитала банка; по мнению Moody's, без вливаний капитала или продажи активов отношение основного капитала банка к взвешенным по риску активам должно опуститься с 13% на 31 декабря 2020 года до уровня ниже 9%.

Базовая оценка кредитоспособности банка на уровне «caa2» отражает его слабый профиль кредитоспособности и высокий кредитный риск на самостоятельной основе, без учета дополнительной поддержки со стороны российских властей. В то же время поддержку базовой оценке кредитоспособности оказывают наличие у финучреждения запасов ликвидности и доступ к стабильному фондированию со стороны Центробанка и «ВЭБ.РФ» (на эти источники приходится более 50% совокупных обязательств МСП Банка).

В числе прочего отмечается, что Moody's понизило оценку вероятности помощи банку со стороны правительства с очень высокой до высокой с учетом неопределенности относительно потенциальной капитальной поддержки от Корпорации МСП. Таким образом, сейчас долгосрочные депозитные рейтинги банка на две ступени выше его базовой оценки кредитоспособности, следует из релиза.



«Развивающийся» прогноз учитывает наличие, по мнению Moody's, нескольких разноплановых сценариев на ближайшие 12—18 месяцев в зависимости от способности банка сдерживать понижательные риски и стабилизировать профиль кредитоспособности. Также прогноз отражает неопределенность относительно сроков и достаточности потенциальной капитальной поддержки банка от акционера.

Ася ШАЛИМОВА