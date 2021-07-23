Почта Банк с 23 июля увеличил процентные ставки по всей базовой линейке вкладов на 0,25 процентного пункта, а по промовкладу «Горячий сезон» — на 1,5 п. п. Таким образом, теперь максимальная ставка в базовой линейке составит 5% годовых, а по промовкладу «Горячий сезон» — 7% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Максимальная ставка по специальному депозиту для пенсионеров «Пенсионный+» теперь составляет 6,5% годовых. Базовая ставка по этому вкладу повышена до 4,5% годовых, к ней можно получить надбавку в 1,75 п. п., если перевести пенсию в Почта Банк. А также прибавить еще 0,25 п. п., если тратить по карте от 10 тыс. рублей в месяц (со второго месяца). При этом условия действуют как для новых клиентов-пенсионеров, так и для тех, кто уже давно перевел пенсию в банк, уточняют в финучреждении.

Депозит можно открыть на девять месяцев на любую сумму от 50 тыс. рублей. В течение всего срока можно добавлять средства во вклад из получаемой пенсии или другого дохода. Проценты по этому депозиту клиент будет получать уже с первого месяца, а не в конце срока действия вклада, подчеркнули в банке. Проценты будут каждый месяц начисляться на текущий сберсчет, и можно распоряжаться этими средствами по своему усмотрению. Открыть депозит «Пенсионный+» можно как в отделениях Почта Банка, так и онлайн в интернет-банке или мобильном приложении.

Вклады Сбережения Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Екатерина САВЕЛЬЕВА

