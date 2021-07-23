Центробанк увеличил прогноз по чистому оттоку капитала из России в 2021—2023 годах, а также изменил фактические данные по 2020 году. Это следует из среднесрочного прогноза ЦБ по итогам заседания совета директоров, на котором было принято решение повысить ключевую ставку на 1 процентный пункт — до 6,5%.



Так, прогноз по чистому оттоку капитала из России в 2021 году повышен с 35 млрд долларов до 50 млрд. Банк России также изменил прогноз по чистому оттоку капитала из РФ на 2022 и 2023 годы — с 25 млрд долларов и 20 млрд до 35 млрд и 25 млрд в год соответственно.

Чистый отток капитала за 2020 год, по уточненной оценке ЦБ, составил 54 млрд долларов, что на 3 млрд больше данных, опубликованных в предыдущем среднесрочном прогнозе (51 млрд).

Напомним, в конце 2018 года ЦБ изменил терминологию в статистике внешнего сектора, начав вместо понятия «чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором» использовать термин «финансовые операции частного сектора». Как разъяснялось в материалах ЦБ , положительное сальдо финансовых операций частного сектора соответствует чистому кредитованию, отрицательное — чистому заимствованию.



Екатерина САВЕЛЬЕВА

