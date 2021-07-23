Решение Банка России существенно повысить ключевую ставку — с 5,5% до 6,5% годовых — вполне понятно, прежде всего с учетом сохраняющихся инфляционных рисков, но в то же время очевидно, что это приведет к увеличению процентных ставок по кредитам и снизит доступность заемных ресурсов для реального сектора, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков. Его комментарий распространила пресс-служба ассоциации.

По мнению депутата, в какой-то степени компенсировать негативный эффект от повышения ставок могло бы расширение программ субсидирования кредитов сельхозпроизводителям, малому и среднему бизнесу.

Аксаков рассчитывает, что предпринимаемые Банком России усилия по поддержанию сбалансированной денежно-кредитной политики на фоне восстановления экономики позволят обойтись без дальнейшего повышения ключевой ставки, а в случае уменьшения инфляционных ожиданий — вернуться к вопросу о возможном снижении ставки.

По мнению уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, решение Центрального банка повысить ключевую ставку спровоцирует рост ставок по депозитам и кредитам в течение ближайших двух месяцев, что приведет, в частности, к подорожанию ипотеки. Комментарий Титова приводит РБК со ссылкой на его пресс-службу.

«Вырастут и ставки по кредитам. А значит, придется попрощаться с дешевой ипотекой», — заявил он.

В то же время ВТБ пока не планирует повышать ставки по кредитам после решения ЦБ РФ поднять ключевую ставку, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

«ВТБ со своей стороны на данный момент не вносит изменений в тарифы своих кредитных продуктов. По сберегательным — не исключаем запуска новых выгодных предложений, при этом будем внимательно следить за действиями других игроков рынка», — сказали в банке.



В ВТБ отметили, что очередное повышение ключевой ставки продолжит тренд на увеличение стоимости кредитов и депозитов на рынке. «В период летних отпусков и традиционно «низкого сезона» это не должно оказать существенного влияния на потребительскую активность населения. Но уже в третьем — четвертом кварталах такое решение регулятора может сыграть свою роль, особенно если тренд на рост ключевой ставки сохранится», — добавили в банке.

Ася ШАЛИМОВА