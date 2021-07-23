«Инвестиционный банк Синара» стал размещать профессиональную аналитику по российскому рынку акций и облигаций в открытом доступе в своем Telegram-канале. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.



На канале «Синара Инвестбанк» публикуется информация от аналитиков компании о рынке в режиме реального времени: аналитические обзоры с акцентом на «голубые фишки» и компании второго эшелона, а также информация о наиболее популярных акциях рынка США.

В команду аналитиков вошли десять экспертов, работавших в «ВТБ Капитале», «Уралсибе Кэпитал», БКС, СберБанке, «Тройке Диалог», Газпромбанке.

«Резкое повышение интереса розничных инвесторов к инвестиционным продуктам создает впечатление, что инвестировать совсем не сложно. На самом деле инвестировать эффективно и доходно — непростая задача. Для принятия правильных решений и грамотного выбора инструментов желательно опираться на мнение надежных, проверенных экспертов и профессиональную рыночную аналитику», — прокомментировал руководитель аналитического департамента «Инвестиционного банка Синара» Кирилл Таченников.