Количество переболевших и вакцинированных в коллективе должно быть не менее 80% для стабилизации ситуации с COVID-19. Об этом говорится в совместных рекомендациях Минтруда РФ и Роспотребнадзора, содержание которых приводит ТАСС.

«Для контроля за эпидемическим процессом и стабилизации ситуации по заболеваемости COVID-19 необходимо обеспечить уровень коллективного иммунитета не менее 80% от списочного состава коллектива с учетом лиц, переболевших COVID-19 и вакцинированных (не более шесть месяцев назад); непривитые, имеющие медицинские противопоказания и прочие должны составлять не более 20% от списочного состава работающих», — говорится в документе.

В 20% непривитых могут входить в том числе работники, направленные организацией на обучение с отрывом от работы и получающие стипендию за счет средств организации. Также могут не прививаться сотрудники, находящиеся в простоях, а также в неоплаченных отпусках по инициативе работодателя, находящиеся в отпусках по беременности и родам, в отпусках в связи с усыновлением ребенка или по уходу за ребенком.

В это количество также попадают работники, обучающиеся в образовательных организациях и поступающие в них и находящиеся при этом в дополнительном отпуске без сохранения зарплаты. Могут не делать прививку сотрудники на больничном до выхода на работу и находящиеся в длительных служебных командировках за границей.



Работодатель может предоставить на свое усмотрение выходной день сотруднику для прохождения вакцинации от коронавируса.

«Работодателям рекомендуется организовать во взаимодействии с профсоюзом (при наличии) разъяснительную работу среди трудового коллектива: <...> предоставлять дополнительное время (выходной день) работникам для прохождения вакцинации (на усмотрение работодателя)», — сообщается в документе.

Отмечается, что повышенные или дополнительные компенсации, в том числе по предоставлению дополнительного времени отдыха работникам, могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом. Дни отдыха с сохранением зарплаты могут быть присоединены к очередному отпуску.



Ведомства также рекомендовали отстранять работников без сохранения зарплаты при отказе от вакцинации от COVID-19 без медотвода.



«В случае отсутствия у работодателя документального подтверждения прохождения работником вакцинации к установленному сроку работодателю необходимо издать приказ об отстранении работника без сохранения заработной платы в случае отказа работника пройти вакцинацию без уважительной причины (при отсутствии сведений о противопоказаниях к вакцинации)», — говорится в документе.



Работодатель также вправе перевести на «удаленку» сотрудников с медотводом от вакцинации от ковида.