Временная администрация Майкопбанка, назначенная в связи с отзывом его лицензии 2 апреля этого года, по результатам обследования установила наличие признаков вывода активов из банка путем кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

«По оценке временной администрации, стоимости активов банка недостаточно для выполнения обязательств перед кредиторами», — отмечается в сообщении. Ранее регулятор опубликовал информацию, согласно которой «дыра» в балансе Майкопбанка на дату отзыва его лицензии составила 49,3 млн рублей. Также сообщалось о подаче в Арбитражный суд Адыгеи заявления о банкротстве Майкопбанка.



В связи с наличием у ЦБ обоснованного предположения об осуществлении должностными лицами кредитной организации финансовых операций, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, информация об этом направлена в Генеральную прокуратуру и следственный департамент МВД России, сообщает регулятор.

Майкопбанк обжаловал в суде приказ ЦБ об отзыве банковской лицензии Заявление банка суд рассмотрит 28 июня.

Ася ШАЛИМОВА