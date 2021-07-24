Биткоин станет частью «большого будущего» Twitter, объявил глава компании Джек Дорси. По его словам, биткоин можно легко интегрировать с сервисами и существующими продуктами социальной сети, например подписками. Впрочем, где именно будет применяться оплата биткоином, гендиректор Twitter не уточнил, сообщает TechCrunch .

«Если в Интернете есть собственная глобальная валюта, мы сможем намного быстрее развивать такие продукты, как Super Follows, Commerce, Subscriptions, Tip Jar, и благодаря этому мы сможем охватить каждого человека на планете», — пояснил Дорси. «Так что я думаю, что для Twitter и для акционеров Twitter чрезвычайно важно, чтобы мы продолжали изучать криптовалюту и активно инвестировать в нее», — добавил он.

Помимо этого, Дорси уверен, что биткоин поможет людям победить финансовое неравенство. «Надеюсь, он поможет создать мир во всем мире. Монополии разрушают баланс и отвлекают от более крупных проблем», — отметил гендиректор Twitter.