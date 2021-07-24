Компании, вышедшие на биржу в течение первых шести месяцев текущего года, привлекли 222 млрд долларов, показав прирост 215% год к году. Об этом пишет CNBC со ссылкой на исследования аудиторско-консалтинговой компании EY.



Всего в первом полугодии было зарегистрировано около 1 070 IPO — на 150% больше, чем в прошлом году. На фоне сильного роста мирового фондового рынка и огромной ликвидности традиционные IPO привлекли больше средств во II квартале, чем SPAC, которые доминировали в начале года.

В первой половине года в Северной и Южной Америке прошло 276 IPO, которые собрали 93,9 млрд долларов, в Азиатско-Тихоокеанском регионе состоялось 471 IPO — объем привлеченных средств составил 74,3 млрд.

Наиболее быстро растущим год к году с точки зрения проведенных IPO и привлеченных средств стал регион EMEIA (Европа, Ближний Восток, Индия и Африка). В первой половине года там было проведено 323 IPO на 53,8 млрд долларов.

В Великобритании также наблюдался резкий рост количества размещений: публичными стали 43 компании (в прошлом году было всего четыре IPO), которые привлекли 12,7 млрд долларов, на 385% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На технологические компании по всему миру пришлось 27% от всех размещений. Было проведено 284 IPO, которые собрали 90,2 млрд долларов. В сегменте здравоохранения было 187 выходов на биржу на 33,4 млрд долларов, а в промышленности — 140 IPO на 24,3 млрд.

Аналитики EY ожидают, что рынок IPO сохранит свой импульс во второй половине года на фоне благоприятных рыночных условий, но признают, что неопределенность из-за последствий пандемии все еще сохраняется.