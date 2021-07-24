Компании, вышедшие на биржу в течение первых шести месяцев текущего года, привлекли 222 млрд долларов, показав прирост 215% год к году. Об этом пишет CNBC со ссылкой на исследования аудиторско-консалтинговой компании EY.

Всего в первом полугодии было зарегистрировано около 1 070 IPO — на 150% больше, чем в прошлом году. На фоне сильного роста мирового фондового рынка и огромной ликвидности традиционные IPO привлекли больше средств во II квартале, чем SPAC, которые доминировали в начале года.

В первой половине года в Северной и Южной Америке прошло 276 IPO, которые собрали 93,9 млрд долларов, в Азиатско-Тихоокеанском регионе состоялось 471 IPO — объем привлеченных средств составил 74,3 млрд.

Наиболее быстро растущим год к году с точки зрения проведенных IPO и привлеченных средств стал регион EMEIA (Европа, Ближний Восток, Индия и Африка). В первой половине года там было проведено 323 IPO на 53,8 млрд долларов.

Самые доходные акции за прошлый год

Самые доходные акции за прошлый год

Выбор пользователей Банки.ру
Название компании Изменения за год Покупка
Ашинский Метзавод
+276.15%
Купить
TCS Group Holding PLC
+252.87%
Купить
Варьеганнефтегаз
+186.94%
Купить
Распадская
+142.30%
Купить
ПИК ГК
+137.01%
Купить
Смотреть все предложения

В Великобритании также наблюдался резкий рост количества размещений: публичными стали 43 компании (в прошлом году было всего четыре IPO), которые привлекли 12,7 млрд долларов, на 385% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На технологические компании по всему миру пришлось 27% от всех размещений. Было проведено 284 IPO, которые собрали 90,2 млрд долларов. В сегменте здравоохранения было 187 выходов на биржу на 33,4 млрд долларов, а в промышленности — 140 IPO на 24,3 млрд.

Аналитики EY ожидают, что рынок IPO сохранит свой импульс во второй половине года на фоне благоприятных рыночных условий, но признают, что неопределенность из-за последствий пандемии все еще сохраняется.