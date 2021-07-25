Банк «Открытие» продлил акции на скидки до 30% при оплате топлива и поездок в такси клиентам со статусами «Плюс» и «Премиум», сообщает пресс-служба кредитной организации.

«До 15 сентября 2021 года по карте Mastercard World Black Edition банка «Открытие» будет действовать скидка 10% при оплате топлива в «Яндекс.Навигаторе», «Яндекс.Заправки», «Яндекс.Карты». При оплате этой картой поездок в «Яндекс.Go» и «Яндекс.Такси» до 31 декабря 2021 года держатель получит повышенный кэшбэк до 30%», — говорится в релизе.

При оплате топлива картой Visa Signature банка «Открытие» в Benzuber до 15 сентября будет предоставлена скидка 15%. При оплате этой же картой поездок на такси в Gett до 30 сентября скидка составит 30%.

Также все держатели Opencard получают:

  • бесплатный выпуск и обслуживание премиальной Opencard;
  • кэшбэк до 3% на все покупки;
  • снятие наличных в любых банкоматах по всему миру без комиссии;
  • бесплатное страхование в путешествиях по России и миру;
  • скидка 20% на отели и билеты при оплате бонусами на travel.open.ru;
  • повышенный доход по вкладам и накопительным счетам.
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