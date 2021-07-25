РГС Банк дополнил кредитную линейку для дилеров новым экспресс-продуктом «Мультибренд ЛАЙТ», сообщает пресс-служба кредитной организации. Условия программы позволяют клиентам предоставить меньший пакет документов, упростить стандартные проверки и в разы увеличить скорость рассмотрения заявки. Среди прочих возможностей продукта — небольшие суммы займа и более короткий период кредитования.



«Мультибренд ЛАЙТ» — это целевое кредитование автодилеров, имеющих несколько брендов в портфеле, под залог отгруженных автомобилей. На основе присланных дилерами реестров транспортных средств происходит финансирование в размере стоимости всех авто из списка. Залог учитывается VIN-by-VIN и регистрируется в реестре залогов движимого имущества. Дилер производит погашение автомобилей в произвольном порядке (без принципа FIFO)», — говорится в релизе.

От продукта «Мультибренд» РГС Банка программу «Мультибренд ЛАЙТ» отличают упрощенная система финансового анализа заемщика и сокращенный пакет документов. Срок кредитования по программе составляет до 12 месяцев, срок траншей — до 181 дня. Временные рамки зависят от показателей среднемесячной выручки клиентов. Опционально возможно досрочное погашение на полную сумму единицы техники, приобретенной за счет кредитных средств.

Максимальная сумма кредита в рамках программы составляет 80 млн рублей.

Услуга предоставляется официальным дилерам, зарегистрированным в РФ, с организационно-правовой формой ООО, АО, ПАО или ИП (при наличии формы 1 и 2, на стандартной системе налогообложения).



Екатерина САВЕЛЬЕВА

